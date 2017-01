POL-MK: Alarm verschreckt Einbrecher

Meinerzhagen (ots) - Am Neujahrsmorgen, 1:38 Uhr, wurden Polizeibeamte über einen Einbruchversuch Am Sonnenhang informiert. Unbekannte hatten das Fenster eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet und dabei Alarm ausgelöst. Sie richteten etwa 1500 Euro Sachschaden an. Offenbar ergriffen sie direkt nach Auslösung des Alarms die Flucht. Sie konnten weder im Gebäude noch im Rahmen der Sofortfahndung angetroffen werden. Beute machten sie keine.

In Hösinghausen waren Einbrecher erfolgreicher. Zwischen 31.12., 18 Uhr und 1.1., 3 Uhr, hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten schließlich u.a. Schmuck und eine Drohne.

Nur wenige Häuser weiter ereignete sich ebenfalls ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tatzeit ist nahezu identisch (18-2 Uhr). Die Täter richteten mehrere hundert Euro Schaden an, als sie die Terrassentür aufhebelten. Auch hier durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume und entwendeten eine Handtasche.

In Herringhausen knackten Unbekannte eine Kette vor einer Scheune. Hieraus entwendeten die Diebe mehrere Werkzeuge. Der Sachschaden ist mit 10 Euro vergleichsweise gering. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 11 Uhr.

Bereits am Freitag, zwischen 9 und 12 Uhr, das Fenster eines Reihenhauses an der Brahmsstraße auf. Aus den Wohnräumen ließen sie Schmuck mitgehen. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen 300 Euro Sachschaden.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann von verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen berichten? Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Schützen Sie sich vor Einbruchdiebstahl! Die Polizei berät Sie kostenlos. Unsere Fachleute für Kriminalprävention sind telefonisch erreichbar unter 02373/9099-5510 oder -5512.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell