POL-MK: Mehrere kleine Brände

Iserlohn (ots) - In der Silvesternacht erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren kleinen Bränden. Am Nußberg hatten ein oder mehrere Täter zunächst einen Mülleimer und anschließend einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Täterhinweise liegen der Polizei hier nicht vor. In der Baarstraße wurden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie Silvesterböller in einen Mülleimer warfen. Der Mülleimer brannte danach vollständig ab, es stand zudem Sachschaden an einem Bushaltestellenschild. Einer der Täter wurde hier wie folgt beschrieben: -ca. 1,65 m groß, dunkle Haare, rundes Gesicht, ca. 15-16 Jahre alt Die Brände wurden durch die Feuerwehr Iserlohn gelöscht, in allen Fällen entstand Sachschaden.

Am 02.01.2017 brannte gegen 02:25 Uhr dann erneut eine Mülltonne, diesmal an der Heinrichsallee. Hier wurden durch die Flammen auch ein Gartenzaun und die angrenzende Garagenfassade beschädigt. Die Feuerwehr Iserlohn war vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei in allen Fällen dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell