POL-MK: Streit eskaliert, Zigarettenautomat beschädigt

Balve (ots) - An der Hauptstraße kam es in der Silvesternacht, gegen 1 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Auslöser soll ein Feuerwerkskörper gewesen sein, der versehentlich in Richtung einer der Gruppen geflogen sein soll. Dies nahmen mehrere Streithähne zum Anlass einen Streit zu provozieren. Ein Tatverdächtiger soll einem Kontrahenten gegen die Brust geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben. Ein namentlich bekannter 19-jähriger Balver soll einer weiteren Person ein Messer vorgehalten haben. Ein weiterer noch unbekannter Tatverdächtiger soll einen 16-jährigen Jugendlichen aus Balve mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Unbekannte war männlich, circa 18-20 Jahre alt, von normaler Statur, etwa 170 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und einen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte beschädigten am 31.12., gegen 2.35 Uhr, vermutlich mittels eines Böllers einen Zigarettenautomaten. Der Automat wurde stark beschädigt. Das noch darin befindliche Bargeld sowie die Zigaretten wurden durch die Polizei sichergestellt. Ob der oder die Täter auch etwas entwendeten stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden liegt voraussichtlich im deutlich vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

