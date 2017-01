POL-MK: In den Finger gebissen Böller im Kaugummiautomaten

Altena (ots) - In den Finger gebissen Am 01.01.2017, gegen 00:40 Uhr, wurde eine 20 jähriger Frau aus Hagen von einer unbekannten Täterin unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Frau beschwerte sich zuvor wild gestikulierend über die Lautstärke auf der Straße. Es kam zu einem kleinen Gerangel, die Täterin biss der Geschädigten anschließend noch in den Finger und verließ dann die Örtlichkeit (Eichendorffstraße). Sie kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 20 Jahre alt; 1, 50 -1,60m groß; korpulente Statur; lange braune Haare

Kaugummiautomat beschädigt Am 01.01.2017, gegen 03:11 Uhr, beschädigten zwei unbekannte Täter einen Kaugummiautomaten in der Hagener Straße. Zunächst hielten sich die augenscheinlich alkoholisierten Täter an einem Kiosk auf, anschließend entzündeten die beiden Silvesterböller in dem Kaugummiautomaten. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizei in beiden Fällen dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell