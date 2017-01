POL-MK: Einbruch in der Rotthauser Straße

Schalksmühle (ots) - Im Tatzeitraum vom 26.12.2016 bis 01.01.2017 drangen ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Rotthauser Straße ein. Sie hebelten ein rückwärtige Tür auf und gelangten in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie diverse Schränke. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit wieder unbemerkt. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Halver unter 02353-9199-0.

