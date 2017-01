POL-MK: Einbruch in Bücherei Nochmal gut gegangen

Hemer (ots) - Einbruch in Bücherei Im Tatzeitraum vom 29.12.2016, 16:00 Uhr, bis 30.12.2016, 09:00 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in die Bücherei in der Hauptstraße ein. Sie schlugen die Fensterscheiben ein und gelangten in die Büroräume. Hier durchwühlten sie diverse Schränke. Anschließend verließen sie das Objekt unbemerkt. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

Nochmal gut gegangen Am 31.12.2016, gegen 13:30 Uhr, warfen mehrere Kinder eine brennende Zigarettenschachtel und Böller in die Räume einer Schule an der Berliner Straße. Dadurch gerieten Teile der Weihnachtsdekoration in Brand. Das Vorgehen wurde jedoch zufällig vom Schulleiter selbst beobachtet, der das Feuer mit eigenen Mitteln löschen konnte. Die Kinder (beide 13 Jahre alt) wurden im Nahbereich angetroffen und an die Eltern übergeben. Eine Erklärung für dieses Verhalten hatten die Jungs nicht.

