POL-MK: Polizei des Märkischen Kreises zieht Bilanz

Märkischer Kreis (ots) - Bilanz des Jahreswechsels 2016/2017

Die Polizei des Märkischen Kreises führte Kreisweit 222 Anhaltekontrollen durch. Hierbei wurden 71 Atemalkohol und 4 Drogenvortests durchgeführt. Es wurde eine Blutprobe auf Grund von Alkohol in Plettenberg durchgeführt und eine Blutprobe auf Grund von Drogenkonsum in Meinerzhagen, wo sich der Kradfahrer der Kontrolle durch Flucht entziehen wollte. Er verufallte und konnte bei der anschließenden Flucht gestellt werden. Das benutzte Krad war zudem nicht versichert. Es wurde sichergestellt. In beiden Fällen wurden die Führerscheine der Verkehrsteilnehmer sichergestellt.

In Hemer kam es am gestrigen Samstag, 31.12.2016, gegen 23.40 Uhr, zu einem Gebäudebrand Auf dem Hammer. In einem dortigen Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnung in der 2. Etage komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000,-- Euro geschätzt.

Am heutigen Silvestermorgen, 01.01.2017, gegen 06:30 Uhr, brannte ein Trafohäuschen in Nachrodt-Wiblingwerde, Meisenweg. Die Ermittlungen zu Ursache dauern an.

Insgesamt hatte die Polizei des Märkischen Kreises eine normale Silvesternacht. Es wurden zu den Einsätzen der normalen Samstagnacht 76 Einsätze mit Silvesterbezug registriert. Hierbei wurden im gesamten Märkischen Kreis 15 Platzverweise erteilt und sechs Personen in Gewahrsam genommen,. Die Polizei nahm 13 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen auf, ebenfalls wurden 13 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt.

Das Wichtigste zum Schluss: Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Silvesternacht konnten alle heil wieder nach Hause gehen. Ein Polizeibeamter wurde bei einem Widerstand in Meinerzhagen leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell