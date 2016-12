POL-MK: Einbruchsversuch in der Südstraße

Halver (ots) - Zu einem Einbruchsversuch kam es am 28.12.2016, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Südstraße. Dort hatten ein oder mehrere Täter ein Wohnhaus aufgesucht und eine rückwärtige Scheibe eingeschlagen. In die Wohnräume gelangten sie jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Halver unter 02353-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell