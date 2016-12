POL-MK: Ohne Beute

Hemer (ots) - Am 29.12.2016, zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Hans-Meyer-Straße ein. Sie hebelten eine rückwärtige Tür auf und betraten die Wohnräume. Entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. Die Täter flüchteten unbemerkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

