POL-MK: Zwei Einbrüche

Iserlohn (ots) - Im Tatzeitraum vom 26.12.2016 bis 29.12.2016 drangen ein oder mehrere Täter in eine Gartenlaube in der Straße Im Lau ein. Sie brachen eine Zugangstür auf und entwendeten Werkzeuge und ein Elektrogerät im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt.

Am 29.12.2016, zwischen 04:00 Uhr und 07:25 Uhr, warfen unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes an der Mendener Straße ein. Sie gelangten in den Innenraum und entwendeten Bargeld. Auch hier konnten die Täter unbemerkt flüchten.

Die Ermittlungen der Polizei in beiden Fällen dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell