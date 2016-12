POL-MK: Schwere Beute

Letmathe (ots) - Am 29.12.2016, gegen 06:00 Uhr, entwendeten vermutlich zwei Täter Getränke aus dem Lager einer Gaststätte an der Untergrüner Straße. Ein Zeuge wurde auf zwei Männer aufmerksam, die fußläufig in Richtung Altenaer Straße unterwegs waren und dabei mehrere Getränkekisten schleppten. Die eingesetzten Beamten stellten dann vor Ort fest, dass die Tür eines Außenlagers der Gaststätte aufgestemmt wurde. Die Täter konnten trotz sofortigen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand ein Schaden von unter hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell