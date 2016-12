POL-MK: Einbruch in Sozialmarkt

Menden (ots) - An der Fröndenberger Straße waren kürzlich Einbrecher aktiv. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr, drangen sie in den dortigen Sozialmarkt ein, indem sie zuvor ein Fenster aufhebelten. Aus einem Büroraum ließen sie zwei Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe mitgehen. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell