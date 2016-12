POL-MK: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Iserlohn (ots) - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte für Raubstraftat

Am 24.12.2016, gegen 02:00 Uhr, wurde eine 34 jährige Frau an der Oberen Mühle, etwa in Höhe der dortigen Unterführung, auf dem Weg nach Hause von einer Unbekannten angegriffen.

Die unbekannte Frau schlug der Geschädigten gegen die Schulter und raubte ihr die Brille von der Nase. Im Anschluss erhielt sie einen weiteren Schlag.

Die Täterin flüchtete weiter in Richtung Altstadt.

Hier wurde wohl eine weitere Frau von der Täterin angegriffen. Die Geschädigte ging zurück in Richtung "Hemkelmann". Die weitere Geschädigte hat sich bisher nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt.

Täterbeschreibung : Weiblich Ca. 25 Jahre Ca. 165 cm Blaue Augen Mittellange dunkle Haare vermutl. deutsch Bekleidung nicht bekannt

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) sucht nun die weitere Geschädigte, die sich bisher nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt hat und/oder Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben.

