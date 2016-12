POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Herscheid (ots) - Breslauer Straße Einbrecher kommen am frühen Abend Am Dienstag, 27.12.2016, in der Zeit von 17:00 Uhr - 20:00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster einer dortigen Wohnung auf und betraten diese. Sie durchsuchten diese und nahmen aus dem Schlafzimmer Schmuck mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg (Tel.: 9199-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell