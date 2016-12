POL-MK: ... Kippenautomaten geknackt

Lüdenscheid (ots) - Kippen wieder teurer, man merkts

Am gestrigen Mittwoch, 28.12.2106, gegen 23:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Glatzer Straße, Höhe 8, auf. Die Diebe nahmen alle Zigarettenschachteln an sich und hinterließen einen Sachschaden von ca. 1.000,-- Euro.

Hinweise zu den Zigarettendieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

