POL-MK: Polizei sucht Pkw Aufbrecher

Iserlohn (ots) - Pkw geknackt Am gestrigen Mittwoch, 28.12.2016, in der Zeit von 16:40 Uhr - 20:20 Uhr, wurde ein grauer Opel Corsa auf dem Parkplatz an der Mendener Straße, gegenüber des Parkhauses an der Isenburg, geknackt. Hier wurde eine schwarze Handtasche geklaut. Sachdienliche Hinweise zu dem Autoaufbrecher nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell