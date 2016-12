POL-MK: Einbrechern gelingt Flucht

Iserlohn (ots) - Einbrechern gelingt Flucht

Am Heiligenabend, 24.12.2016, gegen 05:20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch Am Seilerblick gemeldet. Hierbei seien die Täter noch vor Ort.

Mit Eintreffen der Beamten stellten diese augenscheinlich zwei Personen in einem Objekt am Seilerblick fest.

Mit Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte verließ einer der Täter die Hauseingangstür und wurde von zwei Polizisten angesprochen. Der Einbrecher verharrte kurz, nahm zwei gestohlene Sparschweine und warf diese in Richtung der Polizisten. Diesen kurzen Moment der Überraschung nutzte der Täter aus, um sich einen Vorsprung zur Flucht in Richtung Ulrich-Fuest-Straße zu ermöglichen. Dem Unbekannten gelang trotz Verfolgung durch die Beamten die Flucht. Der zweite Täter flüchtete vermutlich zu dieser Zeit durch die Terrassentür in den Garten und konnte unerkannt entkommen.

Täterbeschreibung des flüchtigen Spardosenwerfers:

170 bis 175 cm groß Circa 20 Jahre alt Gebräunte bis dunkle Hautfarbe Sportlich/ schlanke Figur dunkelblaue Daunenjacke Dunkle Mütze Dunkle Hose

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen am frühem Morgen des 24.12.2016 nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell