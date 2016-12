POL-MK: Gefährdung des Straßenverkehrs

Iserlohn (ots) - Am 9. November, gegen 19 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Iserlohner aus Sümmern kommend über die Sümmerner Straße, Baarstraße, Schapker Weg in Richung Innenstadt. Hierbei geriet er nach Zeugenangaben mehrfach gefährlich weit in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls, die möglicherweise selbst ausweichen mussten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7109 oder 9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell