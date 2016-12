POL-MK: Einbrecher in Vereinsheim Drösche

Letmathe (ots) - Einbrecher in Vereinsheim

Am Südenberg In der Zeit vom 26.12. - 27.12.2016 drangen unbekannte Einbrecher in das dortige Vereinsheim ein und demontierten die dortigen Sparkästen. Hierzu hatten sie die Jalousie aufgeschoben und das dahinterliegende Fenster aufhebelt. Der Sachschaden ist nicht unerheblich.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

