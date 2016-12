POL-MK: Unfallzeugen gesucht

Menden (ots) - Am 23.12.2016, um 19:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz Neumarkt im Stadtzentrum ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Dort kam es beim Ausparken im Bereich des Taxi-Standes zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem Dacia Lodgy.

Am 25.12.2016, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich in der Straße Bieberkamp ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Pkw Opel Astra und ein Opel Combo stießen in Höhe der Hausnummer 79 im Begegnungsverkehr zusammen, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den beiden Unfällen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, nimmt die Polizei in Menden entgegen.

