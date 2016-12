POL-MK: Schamverletzer gesucht

Werdohl (ots) - Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise

Am 23.12.2016, gegen 07:10 Uhr, wurden eine 21 und 18 jährige Frau von drei Männern auf dem Werdohler Bahnsteig angesprochen. Diese machten eindeutige sexuell beleidigende Andeutungen und einer der drei Männer zeigte sich den beiden Damen in schamverletzender Weise. Im Anschluss daran bestiegen sie einen Zug in Richtung Essen.

Täterbeschreibung: Drei Täter, alle dunkelhaarig, ca. 180 cm groß,

Sachdienliche Hinweise zu den drei Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

