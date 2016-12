POL-MK: Ruhige Weihnahten, bis auf zwei Pkw Aufbrüche

Plettenberg (ots) - Zwei Pkw auf Weihnachten geknackt Auf der Burg In der Nacht vom 25.12.2016 zum 26.12.2016 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines blauen VW Polo ein und stahlen u.a. CDs und persönliche Gegenstände.

Am Königssiepen Hier zerstörten unbekannte Diebe am 26.12.2016, in der Zeit von 02:00 Uhr und 11:00 Uhr, die Seitenscheibe eines roten Audi A 6 und entwendeten u.a das Navi sowie im Fahrzeug befindliche Werkzeuge/Maschinen.

Sachdienliche Hinweise zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell