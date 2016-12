POL-MK: Einbrecher haben keine Weihnachten

Menden/Balve (ots) - Einbrecher machen auch an Weihnachten keine Pause

Ob dem Lahrtal Am Heiligenabend, in der Zeit von 16:15 Uhr - 23:30 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter nahmen Schmuck an sich.

Am Alten Amt Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Sie stahlen u.a. ein Handy, Schmuck sowie ein Paar Schuhe.

Hönnetalstraße/Balve

In der Nacht vom 22.12. zum 23.12.2016 drangen unbekannte in die dortige Kirche in Balve ein und entwendeten aus den Büroräumen der evangelischen Kirchengemeinde Bargeld.

Kolpingstraße In der Nacht zum ersten Weihnachtstag hebelten die Einbrecher mehrere Türen eines dortigen Kiosk auf und bedienten sich an den dortigen Süßigkeiten und Zigaretten.

Balve/ Zur Helle Einbruch in Vereinsheim Die Täter benötigten mehrere Versuche, um in der Nacht vom 26.12. zum 27.12.2016 in das dortige Vereinsheim zu gelangen. Nach erheblichem Sachschaden gelang es ihnen, ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie den Thekenbereich. Vermutlich ohne Beute mussten sie unverrichteter Dinge von dannen ziehen.

In allen Fällen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbrüchen nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 02373 9099-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell