POL-MK: Einbruch an Heiligabend

Meinerzhagen (ots) - Am 24.12.20.16, zwischen 18:30 und 22:00 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße ein. Sie hebelten eine rückwärtige Tür auf und gelangten in den Wohnraum. Hier durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck. Anschließend verließen sie das Haus unbemerkt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell