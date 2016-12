POL-MK: Lieferwagen aufgebrochen und Fahrer verletzt

Iserlohn (ots) - Am 27.12.2016, zwischen 06:15 Uhr und 06:30 Uhr, schlugen zwei bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Bäckereifahrzeugs ein. Der Lieferwagen war in der Wermingser Straße geparkt. Der Fahrer, ein 23-jähriger Iserlohner, war gerade mit Ladearbeiten beschäftigt und wurde auf das Klirren aufmerksam. Er versuchte noch die beiden Täter abzuhalten, wurde aber von diesen zu Boden geworfen und mehrfach getreten. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen bisher unbekannten Bargeldbetrag und flüchteten in Richtung Ostengraben. Sie können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich; ca. 1,70 m groß; ca. 30 Jahre alt; stabile Statur; schwarze Oberbekleidung mit schwarzer Wollmütze; trug eine weiße Plastiktüte bei sich 2. Person: männlich; ca. 1,75 m groß; 20- 30 Jahre alt; stabile/kräftige Statur; schwarze Oberbekleidung

Einer der Täter sprach Deutsch.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell