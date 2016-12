POL-MK: Einbrüche und Pkw aufgebrochen

Iserlohn (ots) - Am 24.12.2016, zwischen 18:00 Uhr und 20:50 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Lennestück ein. Sie entwendeten Bargeld und verließen das Objekt anschließend unbemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ähnlich erging es Hausbesitzern in der Rotehaussttaße. Hier durchsuchten der oder die Täter das Haus an Heiligabend zwischen 17:15 Uhr und 20:45 Uhr.

Im Tatzeitraum vom 23.12.2016 bis 25.12.2016 wurden im Stadtgebiet Iserlohn insgesamt zehn Fahrzeuge aufgebrochen. In den meisten Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum durchwühlt. Entwendet wurden neben Taschen auch ein Weihnachtsgeschenk und Stifte. In zwei Fällen wurde zusätzlich der Lack zerkratzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

