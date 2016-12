POL-MK: Streit an den Weihnachtstagen

Iserlohn (ots) - An den Weihnachtstagen kam es im Stadtzentrum zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Am 24.12.2016 wurde eine 18 -jähriger Mann aus Hemer leicht verletzt, als er von zwei Iserlohnern im Alter von 18 und 19 Jahren angegriffen wurde. Zuvor waren die Gruppen in einer Diskothek im Stadtzentrum bereits verbal aneinander geraten, der Streit setzte sich dann schließlich auf der Straße fort. Es kam zu einer handfesten Schlägerei, der Geschädigte erhielt einen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf. Die beiden Tatverdächtigen wurden von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen.

Am Weihnachtsmorgen (25.12.2016) wurde ein 30-jähriger Mann aus Frechen ebenfalls bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. Dort hatte ein alkoholisierter 25-jähriger Hemeraner unvermittelt in einer Gaststätte an der Hans-Böckler-Straße zugeschlagen und den Mann leicht im Gesicht verletzt. Nach einem Gespräch mit den eingesetzten Beamten verließ der Täter einsichtig die Örtlichkeit.

Am 26.12.2016, gegen 04:30 Uhr, wurde ein 39 jähriger Hemeraner von einer unbekannten männlichen Person am Kurt-Schumacher- Ring angegangen. Der Täter schlug dem Geschädigten nach einem Streitgespräch unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, anschließend flüchtete er in ein angrenzendes Wohnhaus. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 m groß; schlanke Statur; 3-Tage-Bart; dunkle kurze Haare; bekleidet mit einer weißen Jacke (Adidas) und einer roten Weste, trug eine Kappe

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell