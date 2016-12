POL-MK: Münzautomat beschädigt

Hemer (ots) - Am 26.12.2016, gegen 20:41 Uhr, wurde eine männliche Person von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er sich an einem Münzautomaten einer Waschanlage auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße zu schaffen machte. Der Täter versuchte das Schließblech zu öffnen, wurde aber von der Zeugin aufgeschreckt und flüchtete in Richtung Hauptstraße.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich; 1,70 m groß; schlanke Statur; bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und dunklem Kapuzenpullover mit roter Aufschrift.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Hemer unter 02372-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell