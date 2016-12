POL-MK: Einbruch, Diebstahl und Pkw geknackt

Halver (ots) - Am 23.12.2016, zwischen 15:00 und 20:10 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in Kückelhausen ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in den Wohnraum. Hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht vom 23.12.2016 auf den 24.12.2016. Hier beschädigten ein oder mehrere Täter eine Terrassentür, gelangten aber nicht in das Wohnhaus in der Mittelstraße. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am 24.12.2016 wurde in der Zeit von 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr ein Wohnwagen entwendet. Er war zum Tatzeitpunkt in der Bahnhofstraße geparkt. Es handelt sich um einen Anhänger der Marke Hobby in weiß mit dem amtlichen Kennzeichen MK-US 2505.

An den Weihnachtstagen wurden im Bereich der Innenstadt insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. In allen Fällen beschädigten der oder die Täter jeweils eine Seitenscheibe und entwendeten die Geldbörsen der Geschädigten. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit unbemerkt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Es waren Fahrzeuge verschiedener Hersteller betroffen.

Die Ermittlungen in allen Fällen dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Halver unter 02353-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell