POL-MK: Einbruch am Breitenhagen

Altena (ots) - Im Tatzeitraum vom 24.12.2016, 17:00 Uhr, bis 26.12.2016, 17:00 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Schubertstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen und entwendeten persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Altena unter 02352-9199-0.

