POL-MK: Verkehrsgefährdung: Fahrer gesucht

Iserlohn (ots) - Am Freitagmorgen befuhr ein 63-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw die Baarstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. An der Kreuzung Baarstraße / Trift konnte der Zeuge beobachten, wie der Fahrer eines Kleintransporters von der Trift kommend widerrechtlich nach links Richtung Kurt-Schumacher-Ring abbog. An der darauffolgenden Kreuzung scherte der Fahrer nach seinen Angaben wiederum so plötzlich vor ihm ein, dass es beinahe zu einem Verkehrsunfall kam. In der Folge erstattete er bei der Polizei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer des Kleintransporters wird nun gesucht. Hierbei soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, circa 175 Zentimeter großen Mann mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben. Er war mit einem weißen Kastenwagen unterwegs, ähnlich dem eines Renault Kangoo oder Opel Combo. Das Fahrzeug hatte keine Aufschriften und wies ein Essener Kennzeichen auf.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7103 oder 9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell