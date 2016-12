POL-MK: Unfall im Kreuzungsbereich, Zeugen gesucht

Iserlohn (ots) - Am 22.12.2016, gegen 09:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Seilerseestraße/ Hembergstraße/ Seeuferstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Unmittelbar im Kreuzungsbereich stießen ein schwarzer Pkw Kia und ein silberner Mercedes zusammen. Der Verkehr wird hier durch eine Ampel geregelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell