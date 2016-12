POL-MK: Bezug Pressemeldung vom 08.11.2016 - 08:26 Uhr "Zwei Geschäftseinbrüche angezeigt"

Lüdenscheid (ots) - Am 08.11.2016 und 10.11.2018 kam es in Lüdenscheid zu zwei Einbrüchen in ein Sportgeschäft. Die Täter warfen eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie neben Bekleidung auch Sportartikel, zudem entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach Auswertung von Zeugenaussagen und intensiver Ermittlungsarbeit konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich dabei unter anderem um einen polizeibekannten 15 Jährigen aus Halver. Nachdem das Landgericht Hagen einen Unterbringungshaftbefehl ausgestellt hat, wurde der 15-jährige am 22.12.16 an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er wird das Weihnachtsfest nun einer Einrichtung für straffällige Jugendliche verbringen. Gegen die zwei bis drei Mittäter wird gesondert ermittelt. Der Beschuldigte selbst hat die Taten eingeräumt.

