POL-MK: Fahrgäste beleidigt

Werdohl (ots) - Am 22.12.2016, um 17:07, wurde die Polizei zum Bahnhof Werdohl gerufen. Dort hatte ein 21-jähriger Mann, wohnhaft in Balve, mehrere Fahrgäste beleidigt und war zudem ohne gültigen Fahrschein in der Bahn unterwegs. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten dann eine neuwertige Jacke, an der noch sämtliche Etiketten angebracht waren. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Jacke zuvor entwendet hat, eine Strafanzeige wurde daher gefertigt. Die Jacke wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

