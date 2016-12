POL-MK: Raub auf Bäckerei

Halver (ots) - Am Donnerstagabend kam es zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Bäckerei an der Schulstraße. Gegen 17.55 Uhr betrat ein maskierter Täter die dortige Sondermann-Filiale. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er das Personal und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das daraufhin ausgehändigte Geld steckte er in eine Papiertüte der Supermarktkette REWE. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, normale Statur, sprach Deutsch mit Akzent.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Halver unter 02353/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell