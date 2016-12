POL-MK: Diebstahlserie im Klinikum geklärt

Lüdenscheid (ots) - Ein 19-jähriger Lüdenscheider steht im dringenden Tatverdacht mehrere Diebstahlsdelikte im Bereich des Klinikum Lüdenscheid begangen zu haben. Insgesamt ermittelt die Polizei zurzeit in zwölf Fällen, die sich im Zeitraum zwischen dem 9. November und 16. Dezember ereignet haben. Bei den Diebstählen kamen zumeist Geldbörsen mit Bargeld in Höhe eines insgesamt knapp vierstelligen Betrages sowie in zwei Fällen Schmuck bzw. ein Mobiltelefon abhanden.

Der Tatverdächtige war im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses im Transportwesen der Märkischen Kliniken eingesetzt. Nach weitreichenden internen Recherchen im Klinikum und umfangreichen Ermittlungen durch Polizeibeamte wurde er am 21. Dezember mit den Vorwürfen konfrontiert. Der 19-Jährige ist geständig. Zu den genauen Hintergründen ließ er sich bisher nicht ein. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt.

