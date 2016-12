POL-MK: Einbrecher in Carthausen festgenommen

Halver (ots) - Gegen 13.30 Uhr versuchten zwei Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "Oeckinghausen" einzubrechen. Ihr Versuch eine Scheibe einzuschlagen gelang zwar, jedoch überraschte sie hierbei ein Bewohner des Hauses, noch bevor sie eindringen konnten. Als die den Zeugen erblickten flüchteten sie vom Tatort. Die anrückenden Polizeibeamten leiteten eine Sofortfahndung ein. Noch in Tatortnähe gelang es ihnen einen der Flüchtigen vorläufig festzunehmen. Hierbei handelte es sich um einen 26-jährigen Mann aus Frankfurt. Er wurde zur Polizeiwache verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte auch die Identität des zweiten Täters (33, Frankfurt) geklärt werden. Am Wohnhaus entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Beute machten die Täter nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell