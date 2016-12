POL-MK: Dumm gelaufen

Iserlohn (ots) - .... Einfach mal etwas leiser sei...

Am gestrigen Abend, gegen 22:15 Uhr, erhielt die Polizei in Iserlohn Kenntnis über eine Ruhestörung in der Peterstraße.

Als die Streifenwagenbesatzung vor der Wohnungstür verweilte, nahmen sie neben lauten Geräuschen einen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Auf das anschließende Klopfen öffnete der 23 jährige Wohnungsinhaber und staunte nicht schlecht: Die Polizei begehrte Einlass wegen der Ruhestörung und dem Cannabisgeruch.

In der Wohnung trafen die Beamten auf drei weitere verdutzte Gesichter. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten u.a. Bargeld, Betäubungsmittel, Arzneimittel, diverse Verpackungseinheiten sowie zwei Schlagstöcke. Diese wurden sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gegen die drei anwesenden Personen (24, 23 und 19 Jahre alt) erhärtete sich der Verdacht, dass sich in der Wohnung des 23 jährigen ebenfalls eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel gelagert würde.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 23 jährigen Iserlohner in der Friedrichstraße wurde die Polizei mit Unterstützung eines Rauschgifthundes aus Hagen erneut fündig. Sie konnten auch hier Bargeld, Betäubungsmittel und Verpackungsmaterial sicherstellen.

Gegen die beiden Wohnungsinhaber wird nun u.a. wegen des Besitzes einer nicht unerheblichen Menge von Betäubungsmitteln ermittelt. Fazit: Wenn Man(n) leiser ist, klopft auch die Polizei nicht an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell