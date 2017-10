Straelen-Herongen (ots) - Am Donnerstag (5. Oktober 2017) gegen 10.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Opel Meriva an der Bergstraße den linken Außenspiegel eines grauen VW Golf. Der Golf war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte geparkt. Der Geschädigte hatte zur Unfallzeit einen lauten Knall gehört. Bei dem Zusammenstoß war das Spiegelgehäuse des Opel Meriva abgerissen worden. Daher konnte der Fahrzeugtyp festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

