Geldern (ots) - Am Feitag (6. Oktober 2017) gegen 11.20 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW Fahrer am Nordwall den linken Außenspiegel eines schwarzen Audi A6. Der Audi war auf einem Parkstreifen vor dem Amtsgericht abgestellt. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Der LKW hatte ein polnisches Kennzeichen. Der Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung der Straße Harttor fort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

