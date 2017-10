Emmerich (ots) - Am Freitag (6. Oktober 2017) gegen 12.30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem orangefarbenen Leichtkraftrad der Marke KTM auf der Steinstraße in Richtung Alter Markt. In Höhe einer Eisdiele fuhr ein unbekannter Autofahrer plötzlich vom Fahrbahnrand an. Der 17-Jährige bremste stark ab, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er zu Boden, blieb aber unverletzt. Das Leichtkraftrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem schwarzen Auto handelt es sich vermutlich um einen Audi A3 mit einem deutschen Kennzeichen. Im Fahrzeug saß eine Person.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell