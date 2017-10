Kleve (ots) - Ein unbekannter Fahrer eines dunklen 3er BMW beschädigte am Friedhof an der Königsallee einen Zaun. Der BMW war aus Richtung Albersallee gefahren. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Elemente des Friedhofzauns. Am Unfallort fand die Polizei Fahrzeugteile eines dunkelblauen oder schwarzen 3er BMW der Baureihe 2002 bis 2006. Der Schaden wurde am Freitag (6. Oktober 2017) festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell