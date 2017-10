Uedem (ots) - Am Donnerstag (5. Oktober 2017) gegen 6.30 Uhr war der Fahrer eines silberfarbenen VW Polo auf der Straße Steinbergen in Richtung Uedem unterwegs. In einer Kurve stieß ein unbekannter Autofahrer im Gegenverkehr gegen den Außenspiegel des VW. Der Unbekannte setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. An der Unfallstelle lag eine weiße Abdeckkappe vom Außenspiegel eines Opel Corsa. Möglicherweise ist die Abdeckkappe vom Fahrzeug des Unfallverursachers.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

