POL-KLE: Unfallflucht / Fahrer eines weißen oder beigen Mercedes gesucht

Kleve (ots) - Am Dienstag (8. August 2017) gegen 16.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Albersallee einen grauen Mercedes C-Klasse an der hinteren Stoßstange. Ein bislang der Polizei unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und machte die Besitzerin, als sie vom Einkaufen zurückkam, auf den Schaden aufmerksam. Nach Angaben des Zeugen hatte der Mercedes eine weiße oder beige Farbe sowie ein Klever Kennzeichen. Im Fahrzeug saßen zwei ältere Personen. Der Wagen wurde von einem Mann gefahren.

Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

