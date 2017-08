POL-KLE: Kalkar - PKW Aufbruch / Täter lösen Alarmanlage aus

Kalkar (ots) - Am Dienstag (8. August 2017) gegen 1.30 Uhr brachen unbekannte Täter an der Jan-Joest-Straße einen lilafarbenen Alfa Romeo 166 auf. Dabei lösten die Täter die Alarmanlage aus. Sie rissen noch die Abdeckung des Sicherungskastens ab. Der Besitzer ging sofort zu seinem Auto. Er sah noch eine verdächtige Person, die einen großen beigen Rucksack auf dem Rücken trug und in Richtung Monrestraße wegging. Die Person war maximal 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß, schlank und hatte einen schwarzen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer beigen Kappe, einem hellen T-Shirt und einer hellen Hose. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

