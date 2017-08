POL-KLE: Kerken - PKW Diebstahl / Blauer Mercedes C-Klasse mit dem Kennzeichen KLE-BN 105 entwendet

Kerken-Nieukerk (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag (8. August 2017), 7.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Melmesfeld einen blauen Mercedes C-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-BN 105. Der Mercedes war am Fahrbahnrand geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Hybrid-Limousine.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

