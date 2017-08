POL-KLE: Geldern - Radfahrer bei Unfallflucht verletzt / Fahrer eines Transporters mit Anhänger gesucht

Geldern (ots) - Am Montag (31. Juli 2017) gegen 15.00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann aus Geldern mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Venloer Straße (Bundesstraße 58) in Richtung Kapellener Straße. Der Radweg befindet sich aus Sicht des Radfahrers auf der linken Seite und ist für beide Richtungen freigegeben. Ein unbekannter Fahrer eines Transporters mit Anhänger bog von der Venloer Straße nach links in die Walbecker Straße ein. Dabei touchierte der Anhänger den Radfahrer. Der 39-jährige stürzte zu Boden und verletze sich leicht. Er ließ sich im Krankenhaus ambulant behandeln. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Transporter hatte eine gelb-grüne Werbefolie eines Gartenbauinstituts. Der Anhänger war groß und flach.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

