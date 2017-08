POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Zeugen gesucht

Emmerich (ots) - Am Samstag (5. August 2017) gegen 10.00 Uhr öffneten unbekannte Täter an der Seufzerallee ein in Kippstellung stehendes Fenster einer Mehrfamilienhauswohnung. Die Täter drangen in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten mehrere Schränke. Eine Nachbarin hatte zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

