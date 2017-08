POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall / Rollerfahrer schwer verletzt

Geldern-Kapellen (ots) - Am Montag (7. August 2017) gegen 6.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Issum mit einem Motorroller auf der Straße Zitterhuck in Richtung Issum. Ausgangs einer Linkskurve kam der Rollerfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und rutschte in ein Gebüsch. Der Roller prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er konnte einen Autofahrer durch Winken auf sich aufmerksam machen. Der Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell