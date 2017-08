POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Blauer Skoda Fabia beschädigt

Geldern (ots) - Am Mittwoch (2. August 2017) zwischen 21.00 und 23.00 Uhr beschädige ein unbekannter Autofahrer an der Stauffenbergstraße einen blauen Skoda Fabia an der Front. Der Skoda war in einer Parkbucht in Höhe einer Gaststätte abgestellt. Vermutlich hat der Unfallverursacher rangiert. Er hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

